MAM Resende realiza palestra sobre cultura do município

Resende – A Prefeitura de Resende, por meio da Casa da Cultura Macedo Miranda, realiza no dia 25 de março, no Museu de Arte Moderna, a palestra “MAM Resende: Gerador de Cultura da Cidade”. O evento será às 14h e é aberto ao público interessado na história do museu. O MAM funciona na Rua Dr. Cunha Ferreira, nº 104, no Centro Histórico.

A palestra será ministrada pela museóloga do MAM, Tatiana Avelino, e pelo coordenador do Arquivo Histórico de Resende, Ângelo Tramezzino. Entre os assuntos que serão apresentados pelos palestrantes está a criação do museu em 1950, os motivos que levaram ao seu fechamento dois anos depois e a reabertura em 1974, motivo da exposição “Anos 70: MAM Renasce”, que poderá ser visitada até o dia 05 de abril.

Para o presidente da Casa da Cultura Macedo Miranda, Thiago Zaidan, a palestra é uma grande oportunidade para que os resendenses conheçam um pouco mais sobre a história do MAM e da cultura do município.

– É importante que as pessoas saibam como tudo começou, incluindo os percalços da trajetória do Museu de Arte Moderna, que funcionou por apenas dois anos e só retomou suas atividades 20 anos depois, em 1974. A luta de Macedo Miranda e Marques Rebelo, seu companheiro nesta ousada empreitada, merece ser conhecida pelo público – disse.

Mais informações pelo telefone (24) 3360-4470.