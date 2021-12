Mamede conquista R$ 2 milhões de emenda parlamentar para saúde de Barra Mansa

Matéria publicada em 28 de dezembro de 2021, 18:46 horas

De autoria do deputado Sóstenes Cavalcante, valor será pago ao município ainda este ano

Barra Mansa – Em visita a Brasília, recentemente, o vereador Jefferson Mamede (PSC) conquistou para Barra Mansa uma verba no valor de R$ 2 milhões, que segundo ele será destinada para a área da Saúde. De autoria do deputado federal Sóstenes Cavalcante, a emenda foi um pedido feito pelo vereador, já foi cadastrada, e estará nos cofres públicos do município ainda este ano.

— Mais uma vez o deputado Sóstenes Cavalcante se faz sensível ao nosso apelo, se esforça e consegue a deliberação de um recurso importante para nossa cidade. Essa emenda vem para a área de saúde e para atender, principalmente, média e alta complexidade, onde hoje se concentra a maior demanda pelo serviço no nosso município, sobretudo quando se trata de cirurgias de hérnia, vesículas, entre outras, ou exames clínicos de imagens ou laboratoriais mais específicos. Também tentaremos viabilizar uma de nossas indicações que e a construção de uma Clínica da Família no bairro Cotiara para atender toda aquela região e aprimorar os serviços oferecidos à população— ressaltou o vereador, ao agradecer o prefeito Rodrigo Drable por manter diálogo sobre este tema e por entender a necessidade, como prioridade, para o bairro Cotiara, bem como os que são limítrofes e que sofrem com carência de melhorias.

Conforme destaca Mamede, o trabalho de um vereador pode e deve ir além do papel de fiscalizar, elaborar projetos de lei e solicitar obras, sendo possível lutar por políticas públicas que impactem na sociedade.

— Por isso sempre busco informações nas secretarias para saber como posso ajudar e trabalhar de maneira assertiva. Por meio da gestão eficiente da Secretaria de Saúde através do secretário Sérgio Gomes e do subsecretário Aliandre Martins, tenho certeza de que esse recurso será muito útil e que dará uma desafogada nas filas de cirurgia e exames de especialidades clínicas — pontuou o vereador.

O deputado Sóstenes Cavalcante pontuou que é de conhecimento de todos que a saúde é um desafio para os prefeitos e vereadores, além de ser a maior necessidade das pessoas e que, por essa razão, esse aporte será de grande relevância para o município.

— A melhoria na saúde é uma necessidade da população. Na primeira quinzena de dezembro nós recebemos o vereador Mamede, na Câmara dos Deputados, solicitando emenda de R$ 2 milhões para essa área e já no dia 17 conseguimos a liberação para o cadastro da verba, que será paga até o final deste ano. Esse recurso não vai resolver todos os problemas, mas vai amenizar um pouco o sofrimento de muita gente, trazendo um atendimento melhor e com mais qualidade — destacou o deputado.

De acordo com Mamede, essa não foi a primeira vez que o deputado destinou recursos de emendas para o município. Sóstenes já enviou mais de R$ 8 milhões de reais para saúde, apoiou o projeto Música nas Escolas na captação de recursos, foi um dos articuladores para emenda que possibilitou a realização da obras do pátio de manobras e ainda destinou emendas para implantação de três pólos de esporte e lazer e três pólos de qualificação profissional que atenderão centenas de moradores, com início previsto a partir de janeiro de 2022.

— Posso afirmar: que o deputado Sóstenes Cavalcante é um verdadeiro amigo de nossa cidade. Ele não é um forasteiro que só aparece de quatro em quatro anos e por isso indicamos e a Câmara lhe conferiu o Título de Cidadão Barramansense — destacou Mamede.

O secretário de Saúde do município, Sérgio Gomes agradeceu a iniciativa do vereador Jefferson Mamede e o esforço do deputado Sóstenes Cavalcante em buscar recursos para o município e afirmou que a conquista desses R$ 2 milhões para a área da Saúde foi uma grande surpresa nessa reta final de 2021.

— O Mamede é um vereador que trabalha com inteligência, que sabe legislar, e foi pelo seu esforço, junto ao Sóstenes, que o município terá o benefício dessa emenda. O recurso vai possibilitar o estudo e viabilizar um terreno para construir uma Clínica da Família no bairro Cotiara. Um anseio antigo da população e que agora, com planejamento e ajuda do vereador Mamede junto ao Sóstenes, começa a se tornar uma realidade — ressaltou o secretário.

O deputado agradeceu o reconhecimento e afirmou que irá continuar contribuindo para o avanço e progresso do município.

— Agradeço ao prefeito e vereadores, em especial o vereador Jefferson Mamede, que tive a honra e a alegria de receber algumas vezes no plenário da Câmara de Deputados. Registro a minha gratidão a ele e à sua equipe. Agradeço a todos pela recepção que sempre tive nesse município e pela responsabilidade com os recursos públicos que estão sendo aplicados na cidade, me orgulho muito de Barra Mansa — disse Sóstenes.