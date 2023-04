Mamógrafos de última geração vão garantir mais qualidade nos exames

Matéria publicada em 21 de abril de 2023, 08:28 horas

Volta Redonda – A Secretaria Municipal de Saúde de Volta Redonda investiu em mais dois novos mamógrafos de última geração para oferecer imagens de alta qualidade no Centro de Imagem Gecy Vieira Gonçalves, na Policlínica da Cidadania, localizada no Estádio Raulino de Oliveira, bairro Jardim Paraíba. Os equipamentos são para melhorar o atendimento aos pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde).

De acordo com a secretaria de Saúde, os novos equipamentos contam com tecnologia que gera imagens mais precisas e detalhadas, além de possuírem um sistema de compressão de mama controlado por software, que permite uma compressão mais uniforme e confortável para a paciente, resultando em imagens melhores e menos desconforto.

“O mamógrafo é uma ferramenta essencial para a detecção precoce do câncer de mama e pode ajudar a salvar vidas. Com esses novos equipamentos, vamos poder dar mais agilidade, qualidade e conforto ao atendimento. A ideia é modernizar a estrutura da saúde pública, acolhendo da melhor forma possível os pacientes do SUS”, afirmou a secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha.

Imagens 3D

Os novos mamógrafos são capazes de realizar exames em pacientes com diferentes tamanhos e tipos de mama. Podem ser configurados para realizar mamografia digital 2D ou 3D, e exames como tomosíntese de mama, que oferecem uma visão tridimensional da mama para uma maior precisão.

Os equipamentos também têm a capacidade de realizar exames de mamografia em apenas alguns segundos, significando menos tempo de espera para a paciente e uma maior eficiência para os profissionais de saúde.