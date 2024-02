Mandante de homicídio é presa no Ponte Alta, em Volta Redonda

Volta Redonda – Uma mulher de 27 anos, acusada de homicídio, foi presa temporariamente nesta quarta-feira (7) por agentes da 93ª Delegacia de Polícia. Contra ela havia um mandado de prisão expedido em setembro de 2023 pela comarca de Feira de Santana/BA, onde o crime ocorreu.

Segundo informações da Polícia Civil, ela foi presa no Viaduto Castelo Branco, no bairro Ponte Alta. Ela é acusada de ser mandante de um homicídio praticado em maio de 2023. De acordo com a investigação, a vítima foi atraída até a portaria do condomínio onde morava quando foi atingida por disparos de arma de fogo, efetuados por um homem ainda não identificado. Todo o ato foi gravado e publicado em redes sociais.

A presa teria atribuído à vítima a autoria do furto de um colar de ouro e um anel de esmeraldas subtraídos de sua residência.

Dias antes do fato, disse a mulher, a vítima teria estado com a acusada e um amigo no mesmo endereço, onde fizeram churrasco e mantiveram relações sexuais. Um vídeo mostra a mulher, armada, fazendo a acusação de furto e ameaçando a vítima. A presa foi recolhida ao sistema penitenciário, onde permanecerá à disposição da Justiça.