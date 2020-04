Mandeta deve permanecer no cargo

Matéria publicada em 6 de abril de 2020, 19:59 horas

Brasília – O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandeta, deve continuar no cargo, segundo acaba de informar o colunista Gerson Camarotti.

A informação, segundo o jornalista, foi dada por integrantes de uma reunião, ocorrida hoje, em Brasília, com o presidente Jair Bolsonaro.

No final da tarde desta segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro teve uma reunião com o ministério e teria cogitado a demissão do Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandeta. Osmar Terra, ex-ministro da Cidadania, estaria sendo o mais cotado para assumir o cargo.