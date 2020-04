Mandetta é demitido do Ministério da Saúde

Matéria publicada em 16 de abril de 2020, 16:23 horas

Brasília – Na tarde desta quinta-feira (16), o presidente Jair Bolsonaro demitiu o ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta. O anúncio foi feito através do perfil, do ministro, em uma rede social.

“Acabo de ouvir do presidente Jair Bolsonaro o aviso da minha demissão do Ministério da Saúde. Quero agradecer a oportunidade que me foi dada, de ser gerente do nosso SUS, de pôr de pé o projeto de melhoria da saúde dos brasileiros e de planejar o enfrentamento da pandemia do coronavírus, o grande desafio que o nosso sistema de saúde está por enfrentar” escreveu o ex-ministro.

Mandetta, ex-deputado federal, estava à frente da pasta desde o início do governo, em janeiro de 2019, e ganhou maior visibilidade com a crise provocada pelo novo coronavírus.