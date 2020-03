Mangaratiba confirma primeiro caso do Novo Coronavírus

Matéria publicada em 28 de março de 2020, 10:56 horas

Mangaratiba – A Secretaria de Saúde de Mangaratiba confirmou o primeiro caso do Novo Coronavírus (Covid-19) no município, na sexta-feira (27). Trata-se de um jovem, de 21 anos, que viajou para Portugal e voltou para o Brasil, no dia 16 deste mês. O prefeito Alan Costa divulgou um vídeo nas redes sociais, comentando sobre a confirmação.

Os primeiros sintomas surgiram no dia 18, quando ele acionou a Secretaria de Saúde, que colheu o material para exame na casa do jovem. De acordo com a secretaria, seu estado de saúde é estável. Ele e sua família foram orientados a ficar em isolamento domiciliar até a próxima semana.

– A Secretaria de Saúde esclarece que está adotando todos os protocolos do Ministério da Saúde para atendimento aos pacientes diagnosticados com COVID-19 e reforçando as medidas de prevenção e proteção a saúde da população – concluiu em nota.

Suspeitos

Segundo o boletim epidemiológico da prefeitura de Mangaratiba, o município possui 24 casos suspeitos da Covid-19 e apenas um caso confirmado. Nesta semana, mais 11 casos foram descartados.

Aulas

Também na tarde de sexta-feira (27), a prefeitura de Mangaratiba prorrogou por mais 15 dias as aulas da rede municipal e privada de ensino do município. A suspensão foi prorrogada para até 13 de abril.

Para que mais de oito mil alunos não fiquem sem aula por tempo indeterminado, o secretário de Educação, Esportes e Lazer, Valdemar Neto, se reuniu com a equipe da secretaria para analisarem a possibilidade de adotar uma plataforma online para repassar conteúdos aos estudantes.