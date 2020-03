Mangaratiba foi a cidade que mais choveu em todo o estado

Matéria publicada em 2 de março de 2020, 14:55 horas

Cidade teve 310,8mm de chuva em menos de 48 horas; prefeitura divulga balanço e planos de ação para prevenção de risco

Mangaratiba – O prefeito de Mangaratiba Alan Costa, o Alan Bombeiro, se reuniu com os secretários nessa segunda (02) em seu gabinete, para fazer um levantamento sobre as fortes chuvas que atingiram a cidade durante o fim de semana.

A prefeitura atuou de maneira rápida e eficaz criando equipes de força-tarefa através da Defesa Civil e das Secretarias de Segurança e Trânsito, e de Serviços Públicos e Transportes, para minimizar de maneira efetiva todos os pontos de deslizamentos nas ruas e estradas do município e na rodovia Rio-Santos, além de prestar socorro às famílias desalojadas por estarem localizadas em regiões de risco.

– Todas as equipes de força-tarefa estão de parabéns. Nós conseguimos agir rápido no mesmo momento em que fomos surpreendidos pelas chuvas. O balanço é positivo em todas as ações que praticamos no município. Dezesseis famílias foram desalojadas para a segurança delas, mas já estão recebendo a devida atenção – destacou o prefeito.

O Secretário de Defesa Civil, o Tenente Coronel BM Eduardo Carvalho, pontuou dados importantes em relação às chuvas que atingiram o município.

– Apesar de Mangaratiba ter sido a região que mais choveu em todo o Estado do Rio de Janeiro, foram 310,8mm de chuva em menos de 48 horas, o município resistiu. As nossas equipes estavam e continuarão nas ruas trabalhando dia e noite, prestando socorro e atendendo a todos os chamados de ocorrência da população – explicou.

A prefeitura alerta toda a população que está localizada em áreas de risco, em casos de fortes chuvas, a recomendação é para deixar a residência imediatamente e procurar os pontos de apoio disponibilizados em todo o município para ficarem em segurança e receberem a atenção necessária.