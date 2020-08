Mangaratiba ganha 5 mil testes rápidos para Covid-19

Matéria publicada em 13 de agosto de 2020, 09:27 horas

Magaratiba – A cidade recebeu cinco mil novos testes rápidos para a Covid-19, doados pela Empresa Exsa Urbanismo Eireli e pela dupla sertaneja Chitãozinho e Xororó. O material foi entregue à Secretaria Municipal de Saúde. Os testes serão disponibilizados nas unidades de saúde da cidade e também através dos Mutirões da Saúde.

A secretária municipal de Saúde, Sandra Castelo Branco, acredita que as doações poderão contribuir para as ações de combate e diagnóstico de Covid-19 na cidade.

“Hoje Mangaratiba já está a frente de muitas cidades do país, quando o assunto é enfrentamento ao novo coronavírus. Nós já testamos mais de 10% da população para a doença. O número pode parecer pouco, mais é muito maior do que em outros municípios brasileiros. Com essa doação, que é de grande importância, vamos poder ampliar a testagem e fortalecer ainda mais nossa rede de enfrentamento a Covid-19”, explicou a Secretária.

O Prefeito de Mangaratiba, Alan Bombeiro, fez questão de agradecer a doação. “Muito obrigado a Exsa Urbanismo, e ao queridos Chitãozinho e Xororó, não só pela doação, mas, por acreditar no trabalho que estamos fazendo em Mangaratiba. Tenham certeza que estes testes farão a diferença no nosso município”.