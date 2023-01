Mangaratiba investe em câmeras de prevenção a desastres naturais - Diário do Vale

Matéria publicada em 27 de janeiro de 2023, 08:43 horas

Mangaratiba – Câmeras de 360º com imagens de alto alcance foram instaladas em quatro pontos de Mangaratiba para que a Secretaria de Defesa Civil melhore o sistema de prevenção de desastres naturais. A ação vai ajudar a complementar o serviço já realizado pelo Centro de Monitoramento do órgão, que controla por mapas interativos e através do Sistema de Alerta e Alarme, as condições climáticas e as áreas de risco do município. O projeto é inovador e conta com a parceria da Secretaria de Ciência e Tecnologia.

Os locais que receberam as câmeras são: Itacuruçá e Conceição de Jacareí, que são as extremidades da cidade; Pedra do Urubu, ponto mais alto do município, e Serra do Piloto, na altura da Cachoeira dos Escravos. Neste último, a câmera foi alocada em um ponto estratégico para facilitar a prevenção de acidentes, já que a cachoeira transborda em dias de fortes chuvas, e o fluxo na estrada precisa ser interrompido para a segurança dos motoristas.

Todas as imagens captadas ficam registradas na central de monitoramento, e são analisadas pelos agentes com o auxílio de equipamentos modernos integrados em telas de 75 polegadas. É por meio deste trabalho que a Defesa Civil consegue emitir alertas e atuar com mais agilidade em situações emergenciais.

Segundo secretário de Defesa Civil, Coronel Rogério Escarani, o monitoramento está cada vez mais completo em Mangaratiba.

– Hoje podemos visualizar a chegada da frente fria e de chuva, tanto pelo sistema com os mapas interativos, quanto no visual, com o auxílio das câmeras. Isso facilita muito o nosso trabalho. E mesmo que o sistema não fique disponível por algum imprevisto, nós temos agora as câmeras de vigilância.

O secretário de Ciência e Tecnologia, Antônio Aniceto, adiantou que o projeto se estenderá para outros pontos.

– O projeto Monitoramento na Cidade já acontece nas escolas, postos de saúde, e nos prédios públicos. Chegar à Defesa Civil foi um grande passo, pois podemos ajudar na prevenção das emergências e desastres. Inicialmente começamos com quatro pontos críticos, mas iremos estender para todos os locais que possuem sirenes e pluviômetros.