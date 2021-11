Matéria publicada em 7 de novembro de 2021, 11:23 horas

Mangaratiba – Nesta sexta-feira (5), o Prefeito de Mangaratiba, Alan Bombeiro, esteve reunido com Aline Forasteiro, representante da Subsecretaria de Políticas para Mulheres do Estado do Rio de Janeiro, para alinhar políticas e parcerias em prol da saúde da mulher vítima de violência no município.

Durante a reunião, o Prefeito e os secretários presentes pediram apoio ao Governo Estadual para trazer para Mangaratiba alguns projetos inovadores. Dentre eles estão o “Capacite Mulher”, destinado à capacitação de profissionais da rede pública que lidam com o atendimento às vítimas; o “Qualifica Mulher”, que visa a inserção da mulher no mercado de trabalho, e ainda, o “Ônibus Lilás”, que leva informações sobre prevenção à violência contra a mulher e presta diversos atendimentos às vítimas.

O Prefeito Alan Bombeiro explicou a importância de trabalhar em parceria com o Governo do Estado para ampliar a rede de proteção às mulheres vítimas de violência.

“Aproveitamos esta reunião para conhecermos um pouco mais os projetos já oferecidos pelo Governo do Estado e tentarmos trazê-los para cá. Esta parceria será muito proveitosa não só para o CREAM, mas também, para a Ronda Maria da Penha, a Sala Lilás, e todas as Secretarias do município que desenvolvem políticas e iniciativas voltadas aos direitos da mulher. Trabalhando em conjunto com o estado, nossa rede de proteção às vítimas de violência fica mais fortalecida e atuante”, concluiu.

Também estiveram presentes na reunião, a Secretária de Saúde, Sandra Castelo Branco, o Secretário de Governo, Luiz Cláudio Ribeiro, o Secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, Edu Jordão, a Presidente do Conselho da Mulher, Viviane Prado, a Coordenadora do CREAM, Aline Calazans, a Coordenadora do ARTE VIVA, Eliza Gourlart, a representante da Coordenadoria do Programa de Violências contra a Mulher de Paraty, Sâmia Almeida, além de subsecretários de diversas pastas.

Texto: Rafaela Neves *