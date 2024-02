Mangaratiba registra primeira morte por dengue em 2024

Mangaratiba – A Prefeitura de Mangaratiba informou o falecimento de um morador da cidade vítima da dengue. Os primeiros sintomas foram apresentados no dia 13 de janeiro, com a confirmação da doença em 20 de janeiro, após testes laboratoriais.

A Prefeitura informou ainda que está ampliando seus esforços de conscientização e prevenção, não apenas através do trabalho dos agentes de saúde no campo, mas também utilizando as redes sociais para alcançar e educar um público mais amplo. “Estamos empenhados em disseminar informações vitais, dicas de prevenção e atualizações sobre as ações de combate à dengue em todas as nossas plataformas digitais”.

As equipes de saúde estão ativas nas comunidades, realizando inspeções domiciliares, eliminando focos do mosquito Aedes aegypti e orientando os cidadãos sobre como manter os ambientes seguros e livres de água parada.

Orientações para prevenir a dengue:

– Elimine água acumulada em locais como vasos, pneus e garrafas.

– Use repelentes aprovados pelas autoridades de saúde.

– Instale telas em janelas e portas.

– Mantenha calhas limpas e sem obstruções.

– Cubra tonéis e caixas d’água.