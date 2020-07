Manifestação pede reabertura de comércio em Volta Redonda

Volta Redonda – Comerciantes e empregados do setor fizeram protesto, na manhã desta quarta-feira (8), na Praça Sávio Gama, em frente ao Palácio 17 de Julho, no Aterrado, pedindo a reabertura das lojas, que estão fechadas desde a segunda-feira da semana passada. O fechamento do comércio foi determinado por conta de decreto do governo municipal.

O prefeito Samuca Silva adotou tal medida, após o Hospital Regional Zilda Arns, suspender o recebimento de pacientes com Covid-19, além dos leitos de UTI terem ultrapassado o limite de 50%.

Além da reabertura do comércio, os manifestantes afirmam que o setor não pode ser responsabilizado pela suspensão dos atendimentos do Hospital Regional.