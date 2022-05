Manifestantes incendeiam ônibus após morte de jovem em Barra Mansa

Matéria publicada em 20 de maio de 2022, 09:45 horas

Barra Mansa – Manifestantes incendiaram na manhã desta sexta-feira um ônibus, em sinal de protesto contra a morte de Vitor Hugo Marques de Lima, o “Vitinho”, de 19 anos, durante uma ação da PM, em Barra Mansa. O ato praticado por populares foi na Avenida Presidente Kennedy, próximo a Vila Delgado, no Ano Bom.

Pela versão da PM, o rapaz teria recebido os agentes a tiros, que foram revidados por eles. Segundo os agentes, o jovem tinha grau de parentesco com chefe do tráfico de drogas da localidade. Moradores da Vila Delgado disseram que o jovem era inocente.

Os autores colocaram fogo em pneus e colhões, interditando a avenida ao trânsito de veículos. Populares chegaram a apedrejar outros ônibus, mas não houve informação de passageiro ferido. O clima chegou a ficar tenso no local, que foi reforçado por viaturas da PM

Em nota, o 28º Batalhão da PM alega que na manhã desta desta sexta-feira, foi realizada uma operação da PM com o objetivo de retirar de circulação, armas, drogas e prender criminosos, na Vila Delgado. Durante as ações de vasculhamento, houve confronto entre os agentes e um suposto criminoso, vindo a vítima, que teria grau de parentesco com o chefe do tráfico de drogas da localidade, a trocar tiros com os agentes e, em seguida, morreu.

– Inflamada por marginais ligados ao tráfico, moradores da Vila Delgado, atearam fogo em um ônibus, bem como em pneus e colchões. Causando desta forma prejuízo ao transporte público, que serve a toda sociedade e obstruindo uma importante via, impedindo a livre circulação das pessoas e prestação de serviço – diz a nota.

Após o cessar fogo, os PMs apreenderam um revólver de calibre 38, drogas que seriam contabilizadas, e presos dois suspeitos. Segundo a nota, a situação no local foi controlada e alocadas viaturas nos principais pontos de acesso a Vila Delgado.

Prefeito se pronuncia

O prefeito Rodrigo Drable se pronunciou em uma rede social sobre o terror ocorrido na Vila Delgado:

– Na manhã de hoje aconteceu operação da Polícia Militar na área da Vila Delgado em que, após tiroteio, um homem foi baleado e foi a óbito. Em seguida um ônibus foi incendiado no Ano Bom, e incendiaram também veículos no bairro Colônia Santo Antônio. Conversei com o Governador e com autoridades da Polícia Militar. Já nos foi enviado efetivo de outros batalhões e haverá ocupação de algumas áreas na cidade. Não vamos nos curvar ao tráfico de drogas e em hipótese nenhuma essa bandidagem vai dominar nossa cidade – disse.

Mais terror

Comerciantes da Colônia Santo Antônio também fecharam as portas no início da tarde desta sexta-feira, por volta das 13 horas, após criminosos dispararem tiros no bairro. Uma equipe de agentes da PM seguiu para o loca, mas ainda não há informação sobre o que está ocorrendo.

Moradores estão evitando sair de casa. Um carro foi incendiado na rua principal e deixou os ocupantes em pânico. Eles saíram do veículo correndo e ninguém ficou ferido.

A proprietária de um salão de beleza do bairro, que prefere não se identificar, foi uma das comerciantes que fechou o estabelecimento nesta tarde.

– Eu e a minha amiga fomos almoçar em um restaurante um pouco acima. Aí a gente escutou o barulho de três tiros, mas como foi no carro houve um estouro. Quando saímos pra ver já tinha dois carros pegando fogo, o pessoal correu para apagar e o que parecia era que não foi tiro pra matar ninguém. Só mesmo pra dar susto. Agora parece que a situação está mais tranquila, mas está um movimento de pessoas lá pra cima e nos optamos em fechar o salão- disse.

Segundo informações dos próprios moradores, empresas de ônibus não estariam entrando no bairro por causa do ato criminoso. Os passageiros estariam descendo no início do bairro.