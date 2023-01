Manifestantes invadem Congresso Nacional - Diário do Vale

Matéria publicada em 8 de janeiro de 2023, 16:18 horas

Brasília – Manifestantes que protestam contra o resultado do segundo turno das eleições invadiram, no início da tarde deste domingo (8), o Congresso Nacional, em Brasília. A ação ocorre depois que cerca de 100 ônibus, com aproximadamente 3.900 manifestantes, chegaram à capital do Brasil.

As informações mais recentes são de que está havendo confronto com forças policiais. Os manifestantes teriam quebrado janelas e portas e invadido o Salão Verde do Congresso, em ação semelhante à que apoiadores do ex-presidente dos EUA Donald Trump promoveram no Capitólio, em Washington (DC).

Mais cedo, o ministro da Justiça, Flávio Dino, convocou a Força Nacional para reprimir possíveis excessos dos manifestantes.