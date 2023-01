Manifestantes param a Rodovia do Contorno - Diário do Vale

Matéria publicada em 29 de janeiro de 2023, 13:55 horas

Protestos pedem solução emergencial para pôr fim aos acidentes

Volta Redonda – Manifestantes pararam a Rodovia do Contorno, em Volta Redonda, na manhã deste domingo (29) para pedir por soluções emergenciais para pôr fim aos acidentes no local. Protesto aconteceu em frente ao condomínio Jardim Mariana após grave acidente que ocorreu na noite deste sábado (28) e matou quatro pessoas incluindo um bebê, além de ferir gravemente um menino de 8 anos.

Os moradores trazem faixas e cartazes para os protestos e reivindicam manutenções e aprimoramento da segurança da estrada. Entre os manifestantes está o síndico do condomínio Jardim Mariana, Luciano Martins, que comentou sobre o impasse que os moradores se encontram.

“O último acontecimento foi o acidente de ontem com quatro vítimas, entre elas uma criança. Os moradores estão incomodados com a situação da rodovia, com essa argila que sai do asfalto. Não tomam uma providência, o estado não fornece uma decisão, não decide se envolve o Dnit. Buscando a prefeitura, ela diz que a obra foi finalizada pelo estado e que a responsabilidade da rodovia não é do município. E a gente vive nesse impasse”, disse Luciano.

O presidente da Associação de Moradores do bairro Vila Rica-Tiradentes, Miltão, também se juntou aos protestos. O presidente compartilhou sobre a indignação dos moradores com negligência dos órgãos responsáveis pelo trecho.

“O fim (desses acidentes) deveria já ter acontecido. Eu nem dormi direito. Que dor que me deu em saber que mais uma família morreu por causa da falta de comprometimento das pessoas responsáveis por esse trecho. É muito triste, nós estamos indignados. Isso não pode acontecer mais, chega. Essa situação tem que acabar. Onde você vê sinalização de pista perigosa por aqui? Em lugar nenhum, é preciso que alguém morra para que algo seja feito”, declarou o presidente.

O ponto da rodovia onde ocorreu o acidente, entre os condomínios Mariana e Alphaville, é o mesmo onde foram registradas outras colisões nas últimas semanas, principalmente após chover. Em novembro do ano passado, Michelle Stulz Gerhardt, de 43 anos, morreu na hora após o carro em que estava colidir com um caminhão, que vinha no sentido contrário da pista.

O marido de Michelle e a filha do casal, de 6 anos ficaram feridos no acidente. O homem teria perdido o controle da direção quando estava a caminho da Via Dutra.

Manutenções emergenciais

Dias após o acidente de novembro, a Prefeitura de Volta Redonda solicitou através da Procuradoria Geral do Município uma audiência especial com o Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) para a realizações de manutenções emergenciais na Rodovia do Contorno.

Além do número de acidentes, o pedido é baseado em um laudo técnico da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, que aponta diversos defeitos estruturais que podem provocar novos acidentes, além de condições precárias de manutenção e sinalização, principalmente no período de chuvas.

O pavimento da rodovia tem graves problemas como afundamentos, fissuras, trincas e rachaduras “couro de jacaré”. Este tipo de defeito, que antes era localizado próximo ao Residencial Jardim Mariana, no Km 3,8, se alastrou ao longo da via, em especial no Km 8, onde ocorreu a remoção superficial do revestimento asfáltico.

A Rodovia do Contorno foi inaugurada há um pouco mais de cinco anos e possui nove quilômetros de extensão.