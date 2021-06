Manifestantes pedem eleição para prefeito em Itatiaia

Matéria publicada em 14 de junho de 2021, 18:18 horas

Itatiaia – Um grupo de manifestantes protestou nas ruas de Itatiaia pedindo que o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio (TRE-RJ) marque a data da eleição para escolher o prefeito da cidade. O município está sendo dirigido interinamente por Silvano Rodrigues da Silva, o Vaninho , do PSC, que estava presidindo a Câmara Municipal e foi empossado depois que uma decisão judicial afastou Imberê Moreira Alves, que também era interino.

Itatiaia está sem prefeito eleito desde que terminou o mandato de Eduardo Guedes, o Dudu, que teve a candidatura indeferida pelo Tribunal Superior Eleitoral. Os ministros entenderam que Dudu estaria disputando um terceiro mandato, já que, em 2016, ele foi empossado depois da cassação do então prefeito Luiz Carlos Pereira Bastos, o Luiz Carlos Ypê.

No mesmo ano, Dudu disputou e venceu as eleições municipais, exercendo o mandato entre 2017 e 2020, quando tentou a reeleição, sob o argumento de que o período em que ficou à frente da prefeitura em 2016 não configurava um mandato. Dudu foi oi mais votado, mas a Justiça Eleitoral não aceitou seu argumento e cassou seu registro.

Em um primeiro momento, o TRE marcou eleições em Itatiaia para 11 de abril, mas adiou o pleito, sem a marcação de nova data, por causa da piora da situação sanitária com a pandemia de Covid-19. O tribunal aguarda a melhora dos indicadores da pandemia para marcar nova data para disputa.