Matéria publicada em 27 de março de 2021, 14:22 horas

Barra Mansa – Cerca de dez bairros podem sofrer de falta de água no próximo domingo (28), em Barra Mansa. O Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) realizará manutenção, limpeza e higienização dos tanques da ETA (Estação de Tratamento de Água) São Sebastião.

Os serviços que serão realizados no domingo poderão causar a interrupção temporária no abastecimento de água dos bairros bairros São Francisco, Ano Bom (principalmente as ruas Ary Parreiras e Abel Galvão), Santa Rosa, Roberto Silveira, Centro (maior probabilidade na Rua Albo Chiesse), Verbo Divino, Jardim América, Monte Cristo, Estamparia e Apóstolo Paulo.

A autarquia explica que a equipe estará tomando as providências necessárias para realizar os serviços o mais rápido possível e pede o uso consciente da água até que o fornecimento seja normalizado.