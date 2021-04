Matéria publicada em 24 de abril de 2021, 14:19 horas

Barra Mansa – Neste domingo (25), o Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) realizará trabalhos de limpeza, higienização e manutenção nos tanques de tratamento da ETA (Estação de Tratamento de Água) São Sebastião, em Barra Mansa.

A interrupção momentânea no fornecimento de água poderá ocasionar eventual falta d’água nos seguintes bairros: São Francisco, Ano Bom, Santa Rosa, Roberto Silveira, Centro, Verbo Divino, Jardim América, Monte Cristo, Estamparia e Apóstolo Paulo.

Segundo a autarquia, uma equipe estará tomando as providências necessárias para a realização dos serviços o mais rápido possível.

Mais limpeza

O Saae-BM, através da Coordenadoria de Resíduos Sólidos, continua promovendo a manutenção sanitária de diversos locais do município. Neste sábado (24), a capina e raspagem de calçadas estão sendo realizadas no bairro Colônia (Conj. Residencial CINCO – Praça de lazer) e no bairro Estamparia (Rua Albo Chiesse). A coleta de lama, terra e entulho está sendo feita nos bairros Coringa (Esquina das Ruas São Jorge com São Joaquim e outros); e na Saudade/Ponto Final (Av. Homero Leite); a coleta de volumosos passou no bairro Albo Chiesse na parte da manhã e irá passar na Praça Cinco na parte da tarde; além da limpeza dos banheiros químicos no Parque da Cidade.

No domingo (25), a programação é a seguinte: capina e raspagem de calçadas nos bairros Colônia (Conj. Res. São Lucas – Praça atrás do Posto Médico) e Estamparia (Rua Albo Chiesse); coleta de volumosos: Albo Chiesse e Praça da Cinco (Parte da Manhã) e Praça da Cinco e Praça do São Lucas (parte da Tarde); além da limpeza dos banheiros químicos do Parque da Cidade e da lavagem da quadra.

Na segunda-feira (26), o serviço de limpeza funcionará da seguinte forma: capina e raspagem de calçadas nos bairros Apostolo Paulo (Pedro Flores); Barbará (Via Sergio Braga); Cotiara (Rua Augusto A. da Silva); Belo Horizonte (Rua Primavera, Trav. Jesus Landim, Amandio da Silva, “o”, Joaquim Nicolau, N. S. aparecida e outras); Vila Ursulino (Rua Sebastião R. Procópio, Athaide Correa e outras); São Luiz (Rua Sebastião Leite Serrão e transversais); Região Leste (Subprefeitura) – Assunção e Jardim Ponte Alta); Santa Lucia ( Rua Antônio R. Ribeiro, Cinco e outras); Estamparia (Rua Albo Chiesse e Jorn. Paulo Miranda); a coleta de lama, terra e entulho será feita nos bairros: Goiabal (Rua Prof. José de alencar, Heleno de Freitas, Virgilino A. Nogueira e outras) e Santa Lucia (Rua João Naves de Lima e outras); a coleta de volumosos será: Carro 1: Goiabal (Rua Prof. José de Alencar, Heleno de Freitas, Virgilino A. Nogueira e outras) e Santa Lucia ( Rua João Naves de Lima e outras); carro 2: – Lot. Sofia/Belo Horizonte/VA); carro 3: – Vila Nova (Rua Ozorio G. de Brito, José Dias, José Loesch, José Cândido, Sebastião Colimériio e outras); limpeza dos córregos será no Lot. Belo Horizonte (Córrego Pinheirinhos); além da higienização dos banheiros químicos do Parque da Cidade e varrição e coleta de resíduos do mesmo.