Manutenção preventiva reduz abastecimento em Lídice nesta segunda-feira - Diário do Vale

Matéria publicada em 5 de fevereiro de 2023, 12:51 horas

Para garantir a qualidade da água distribuída à população, a Rio+Saneamento realiza nesta segunda-feira (6), das 7h às 15h, a manutenção preventiva no sistema de abastecimento do distrito de Lídice, em Rio Claro, no Sul Fluminense. Equipes da concessionária vão executar a limpeza dos equipamentos da Estação de Tratamento de Água (ETA) da localidade. O serviço irá interromper temporariamente a operação da unidade e da captação de água bruta (não tratada).

Para realizar a manutenção será preciso reduzir o abastecimento em toda a região de Lídice. O fornecimento de água será retomado assim que a limpeza for concluída. A concessionária orienta aos consumidores que utilizem água de forma consciente e adiem tarefas que exijam grande consumo.

Em caso de dúvidas, a população de Rio Claro conta com os canais de atendimento da Rio+Saneamento: o telefone 0800 772 1027, que oferece a possibilidade de envio de mensagem via WhatsApp; o aplicativo Cliente Rio+ e o site riomaissaneamento.com.br.