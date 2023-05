Mapa do Turismo 2023: Sul do Estado tem 19 municípios já cadastrados

Matéria publicada em 24 de maio de 2023, 08:24 horas

Estado do Rio – As cidades do Sul do Estado deram um passo importante para a consolidação do turismo no interior. Ao todo, 19 cidades das regiões das Agulhas Negras, do Vale do Café e da Costa Verde já fazem parte do Mapa do Turismo 2023. O anúncio foi feito pelo Ministério do Turismo (MTur), responsável pela iniciativa, com apoio da Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ), que promoveu diversos encontros de sensibilização com representantes das cidades, ao longo do mês de maio, com objetivo de orientar as etapas cadastrais.

Das 92 cidades que compõem o estado, 71 passam a integrar o mapa, que define o recorte territorial a ser trabalhado, prioritariamente, pelo Ministério do Turismo. As ações pré-estabelecidas pelo MTur envolvem melhorias de infraestrutura, sinalização, promoção e atração de turistas para os diversos destinos turísticos do RJ.

O secretário de Estado de Turismo do Rio de Janeiro, Gustavo Tutuca, ressalta a importância do mapa para a consolidação dos destinos turísticos do interior.

– É fundamental que essas cidades estejam no Mapa do Turismo, pois significa que elas fizeram o dever de casa cumprindo as exigências do Ministério e hoje estão aptas a receber investimentos para promoção do turismo. Isso é importante não apenas para a atração de mais visitantes, mas também para o desenvolvimento dos municípios – explicou Tutuca.

Sobre o Mapa 2023

O Mapa do Turismo Brasileiro foi instituído em 2004 e, a partir de 2022, passou a ser interativo e dinâmico, com consulta disponível de forma on-line. Para fazer parte, é necessário atender a uma série de pré-requisitos e comprovar a existência de uma instância de governança regional no turismo, como um conselho, fórum, comitê ou associação responsável por sua gestão. Os municípios podem entrar para o Mapa a qualquer tempo, desde que cumpram com todos esses critérios exigidos pelo MTur. Contudo, uma vez inseridos no Mapa, todos os municípios precisam atualizar, anualmente, as informações e documentos necessários em um sistema próprio (SISMAPA).

Confira as cidades já cadastradas