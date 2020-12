Maqua da UERJ flagra espécie de golfinhos ameaçada de extinção em Paraty

Matéria publicada em 6 de dezembro de 2020, 16:08 horas

Paraty – O Laboratório de Maqua (Mamíferos Aquáticos e Bioindicadores), da UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro), divulgou imagens raras de toninhas, uma espécie de golfinhos ameaçada de extinção na Baía da Ilha Grande, em Paraty. Fotos dos golfinhos foram divulgadas no sábado (05), nas redes sociais do Maqua.

A toninha é uma espécie de bico comprido conhecida por nadar em águas rasas, em grupos pequenos. É um animal tímido, que pouco se expõe a qualquer tentativa de aproximação, ao contrário do golfinho cinza, que gosta de se exibir. Por conta desse hábito mais discreto, a espécie também é conhecida como o “golfinho invisível”.

– Sim, existe uma população residente de toninhas na Baía de Ilha Grande. O Maqua-UERJ descobriu que elas são moradoras. Uma grande notícia! Vamos falar muito delas por aqui – comentou Maqua na postagem no Facebook.

– Esta é a espécie de golfinhos mais ameaçada de extinção da costa do Brasil. É um golfinho pequeno, passa só um pouquinho de 1,50 m, chega a no máximo 1,70 m. É bem discreto, não gosta de acompanhar embarcações – explica José Laílson, oceanógrafo e coordenador do Maqua.

Em 2017, o Maqua deu início a um projeto para tentar confirmar a presença constante das toninhas na Baía da Ilha Grande. Este ano, o trabalho foi enfim recompensado.

Em uma expedição realizada no mês de novembro, um grupo de pesquisadores do Maqua conseguiu confirmar a presença da espécie com frequência naquela região. Os registros “em dias consecutivos” foram feitos durante buscas de barco e através de voos com drones.