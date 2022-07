Máquina cai de carreta e interdita Dutra em Engenheiro Passos

Matéria publicada em 2 de julho de 2022, 14:15 horas

Engenheiro Passos – Por volta das 10h30 de hoje (02) a PRF foi informada sobre carga (máquina – plataforma elevatória) que havia caído de uma carreta sobre a pista, na altura do km 327 da Dutra, sentido RJ, em Engenheiro Passos, distrito de Resende, interditando as faixas direita e esquerda. O fluxo de veículos seguiu pelo acostamento.

No local, a equipe constatou que uma das longarinas do chassi do semirreboque quebrou, torcendo o chassi e fazendo com que a plataforma elevatória que era transportada caísse sobre a pista.

Não houve feridos.

Para a retirada da máquina foi necessário interditar totalmente a pista no sentido RJ por volta das 12h até 13h35, quando a faixa da esquerda foi liberada, gerando um congestionamento de 3 quilômetros no sentido RJ.