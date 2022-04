Maquinários de grande porte são enviados pela prefeitura de Angra à Ilha Grande

Matéria publicada em 24 de abril de 2022, 13:18 horas

Equipamentos serão usados em desassoreamento de rio e na reconstrução da estrada que liga o Abraão a Dois Rios

Angra dos Reis- Entre a manhã de sexta-feira (22), e a madrugada e a tarde de sábado (23), a Prefeitura de Angra enviou uma escavadeira, uma retroescavadeira e um caminhão à Vila do Abraão, na Ilha Grande. O maquinário de grande porte, que exige uma logística de transporte previamente organizada por conta da complexidade e do peso dos equipamentos, será utilizado na retirada de materiais – desassoreamento – do fundo do rio da localidade, cuja operação terá início na segunda-feira (25).

Antes disso, as máquinas já estão sendo usadas na reconstrução da estrada que liga o Abraão a Dois Rios, um caminho de difícil acesso em condições normais e que foi severamente atingido pelo volume histórico de chuva registrado no começo do mês, o que oferece dificuldade extra na própria utilização dos maquinários.

A Secretaria de Desenvolvimento Regional e as secretarias executivas da Ilha Grande e de Serviço Público estão no comando de toda a operação, tanto no fornecimento das máquinas quanto no transporte dos equipamentos à ilha. A localidade vem sendo alvo de uma força-tarefa do Governo Municipal, com o objetivo de que as consequências das fortes chuvas sejam resolvidas e a situação seja normalizada por completo. Toda a estrada que liga o Abraão a Dois Rios já havia sido limpa pela Prefeitura de Angra, na intenção de preparar o caminho para a chegada dos equipamentos de grande porte.

Ná sexta-feira, a saída da balsa com um dos equipamentos aconteceu às 10h, no Cais da Lapa, no Centro, sendo acompanhada de perto pelo prefeito de Angra dos Reis e por secretários municipais.

– A Prefeitura está muito empenhada em ter um olhar diferenciado em relação aos ilhéus. Toda essa logística é um resultado disso – resumiu o secretário executivo da Ilha Grande, um pouco antes de a primeira máquina, uma escavadeira, seguir para a Ilha Grande.

A retroescavadeira e o caminhão seguiram em viagens distintas no sábado, com as saídas acontecendo a partir das 5h da manhã, também do Cais da Lapa, no Centro.