Matéria publicada em 31 de maio de 2023, 13:07 horas

Itatiaia – Três máquinas caça-níqueis foram apreendidas na manhã desta quarta-feira (31), em Itatiaia. Policiais do 37º Batalhão da Polícia Militar foram até o local, na Avenida das Mangueiras, em Penedo, após receberem denúncias de jogos de azar. Nenhum suspeito foi encontrado no endereço. As maquinas foram levadas para a 99ª DP, em Itatiaia, onde a ocorrência foi registrada.