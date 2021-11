Maratona do Rio abre o calendário de corridas de rua no país

Rio – A Maratona do Rio está de volta às ruas. Entre os dias 12 e 15 de novembro, o festival de corridas – o primeiro do Brasil a retornar ao calendário com provas coletivas desde o início da pandemia da Covid-19 – vai ocupar, entre outros cartões-postais da capital fluminense, o Aterro do Flamengo e a orla da Zona Sul carioca. O governo do estado, representado pela Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude, é um dos apoiadores da competição por meio da Lei de Incentivo ao Esporte.

Ao todo, são quatro provas – 5 km, 10 km, meia-maratona (21 km) e a tradicional maratona (42 km). Para que as provas aconteçam neste ano, os organizadores elaboraram um robusto protocolo de segurança contra a disseminação da Covid-19. Apenas pessoas imunizadas com as duas doses (ou dose única) da vacina vão participar. Quem não estiver com o esquema vacinal completo terá de apresentar resultado do teste PCR ou antígeno.

– É motivo de muito orgulho para nós, do Estado do Rio, abrir o calendário de provas de rua com uma competição que tem a cara do fluminense e em cenários tão belos. Temos que celebrar este novo momento do Rio de Janeiro: a vacinação contra a Covid-19 seguindo a pleno vapor e os casos da doença em constante queda. Depois de períodos tão difíceis, nada melhor do que celebrar a vida e com muito esporte – disse o governador Cláudio Castro.

Entre os quatro trajetos, o mais nobre é o de 42 km, no dia 15. A largada será no Aterro do Flamengo em direção ao Centro da cidade. Trata-se de um percurso histórico. Os participantes irão passar pelo Monumento dos Pracinhas, Praça 15, Museu do Amanhã, Boulevard Olímpico, AquaRio, Roda Gigante, Rua Primeiro de Março e Museu de Arte Moderna. A prova segue para Copacabana e Ipanema até fazer a volta no final da praia do Leblon, retornando em direção ao Aterro e passando também pelo Leme no trajeto de volta. Na edição deste ano a largada foi adiantada para às 5h da manhã e contará com postos de hidratação a cada três quilômetros.

– É uma alegria enorme ver a vida voltando à normalidade, mesmo com a necessidade de ainda seguirmos certos protocolos de saúde por conta da pandemia. A Maratona do Rio é, sem dúvida alguma, um marco neste momento de retomada dos grandes eventos no Rio de Janeiro. Aproveito a oportunidade para lembrar às grandes empresas que, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, podemos trazer para o nosso estado eventos dessa magnitude, que contribuem para o fomento ao esporte, ao lazer, à economia e ao turismo em todo o Rio de Janeiro – disse o secretário de Estado de Esporte, Lazer e Juventude, Gutemberg Fonseca.

Principal destino em turismo de esportes

A realização da Maratona do Rio 2021 celebra a conquista, pela segunda vez consecutiva, do Rio de Janeiro como o principal destino da América do Sul em turismo de esportes. O título foi concedido pelo World Travel Awards, iniciativa global que é considerada o Oscar do setor turístico. O Rio de Janeiro desbancou destinos como Buenos Aires e Bariloche, na Argentina; e Lima, no Peru.