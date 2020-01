Marcelo Cabeleireiro acompanha comitiva do Estado aos locais afetados pela chuva

Matéria publicada em 9 de janeiro de 2020, 22:34 horas

Barra Mansa – O deputado estadual Marcelo Cabeleireiro acompanhou, na tarde desta quinta-feira (09), a visita do governador em exercício Cláudio Castro aos locais mais afetados pela chuva da noite passada, em Barra Mansa. O governo estadual prestará todo apoio necessário e já disponibilizou um caminhão do Corpo de Bombeiros para auxiliar na limpeza das vias. Apesar da previsão de mais chuva, todo transtorno está sendo amenizado pelas equipes da Prefeitura. Por solicitação do deputado, a Fundação Leão XIII realizará uma ação para atender os moradores que necessitam de segunda via de documentos.

Marcelo Cabeleireiro relembrou que em maio do ano passado, Barra Mansa sofreu com as chuvas e que, na ocasião, também atuou rapidamente junto ao governador Wilson Witzel – que visitou o município para verificar as maiores necessidades, prestando todo auxílio necessário como mão de obra, maquinários e kits de higiene para famílias desabrigadas. “Desta vez, felizmente nenhuma família está desalojada, tudo está sob controle, mas essa visita do Cláudio Castro é importante para que possamos dar continuidade ao trabalho que já vem sendo feito em parceria com o Estado e verificar no que podemos ajudar”, ressaltou.

O deputado relembrou ainda o projeto de construção de 400 casas para que as famílias ribeirinhas sejam realocadas. “Essa foi uma demanda que apresentei ao governador na época e que hoje já está próxima de se tornar realidade”, mencionou. O governador em exercício disse que o programa está dependendo apenas da cessão do terreno, que deve ser feita pela Prefeitura. “A orientação do governador Wiltzel é que essas casas sejam entregues ainda este ano”, declarou.

Para o prefeito Rodrigo Drable, a remoção das famílias é a única solução definitiva para o problema, já que os imóveis foram construídos à margem do rio, aumentando o risco de enchente. “Este ano vamos entregar 680 apartamentos do programa Minha Casa, Minha Vida, mas parte das famílias que residem no Nova Esperança não quiseram sair. Agora, entendemos que é uma necessidade. O deputado Marcelo tem sido essencial nesse processo”, relatou.

Cláudio Castro estava acompanhado pelos secretários estaduais de Infraestrutura e Obras, Bruno Kazuhiro, e de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Altineu Côrtes – que viu a necessidade de oferecer mais um vez o programa Limpa Rio. A previsão é que os trabalhos comecem já na próxima semana com o desassoreamento do Rio Barra Mansa.

O presidente da Fundação Leão XIII, Allan Borges, também esteve na cidade para acelerar o processo de emissão da segunda via de documentos, especialmente para os moradores do bairro Nova Esperança, que foram os mais prejudicados. A diretora do órgão em Barra Mansa, Betinha Alves, agradeceu ao deputado Marcelo Cabeleireiro pela atenção. “Ele abraçou a Fundação e está sempre correndo atrás de todo suporte que necessitamos. Não tem faltado nada e todos que nos procuram em busca de isenção, saem satisfeitos”, reforçou. Segundo ela, está previsto para o dia 16 de Fevereiro uma ação na localidade para atender a demanda. “No entanto, o órgão está à disposição de todos, atendendo de segunda a sexta-feira, das 9 às 16h30min, no pátio da Prefeitura”, lembrou.