Marcelo Cabeleireiro anuncia pré-candidatura à prefeitura de Barra Mansa

Barra Mansa – O advogado e ex-deputado estadual Marcelo Cabeleireiro confirmou nesta quinta-feira (29), a sua pré-candidatura à prefeitura de Barra Mansa pelo União Brasil. A informação foi divulgada durante uma entrevista na Rádio Vibe FM, ao Programa Microfone na Rua. A projeção é de que a ficha de filiação ao partido seja assinada nos próximos dias. Sobre o possível nome para vice-prefeito (a), Marcelo disse que a indicação ficará a cargo da executiva municipal do Movimento Democrático Brasileiro (MDB).

-Esta semana me reuni com diversas lideranças políticas no Rio de Janeiro para encaminhar questões referentes às eleições municipais, como o deputado estadual Rafael Nobre, do União Brasil e o presidente estadual do MDB e também secretário estadual de Transportes, Washington Reis. Também estou conversando com representantes de outros partidos para consolidar esta nova trajetória na vida pública – destacou Marcelo.

Ainda durante a entrevista, o pré-candidato ressaltou os diálogos que estão sendo realizados com diferentes setores profissionais para a elaboração do plano de governo. “Vamos consolidar um documento que contemple as necessidades dos moradores da nossa cidade. É um Plano de Governo para a cidade de Barra Mansa e não um Plano de Poder”, concluiu.

