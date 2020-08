Marcelo Cabeleireiro participa de sua primeira sessão plenária após vencer Covid-19

Matéria publicada em 20 de agosto de 2020, 18:50 horas

Barra Mansa – O deputado estadual Marcelo Cabeleireiro recebeu altar hospitalar da Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa, onde ficou 23 dias internado por conta da Covid-19. O deputado participou da sessão plenária da Alerj por videoconferência, nesta quinta-feira (20). Emocionado, fez uso da palavra durante a votação do projeto de Lei 2.942/20, de sua coautoria, que trata sobre criação de UPRUF (Unidades de Pronta Resposta de Urgência em Fisioterapia) nas UPAS 24h para assistência de pacientes com quadros agudos de dor ou afecções no sistema cardiorrespiratório.

A fisioterapia respiratória é essencial para as vítimas de Covid-19 que sofrem complicações, como foi o seu caso, por exemplo.

– Hoje estou na minha casa, mas ainda tenho muitas dificuldades. Quero agradecer a todos pelo apoio! Graças a Deus consegui escapar. Estou aqui para lutar, brigar, trabalhar e tentar corrigir as injustiças, principalmente aos profissionais de saúde de diversos seguimentos. Tive um bom atendimento na Santa Casa de Barra Mansa além de força para superar isso tudo. No momento volto a trabalhar de forma remota para que possa defender o povo do Estado do Rio de janeiro e defender um projeto de lei tão importante como esse. Obrigado a todos pelo carinho e pelas orações – declarou o deputado estadual.

O projeto de lei foi aprovado e segue para sanção do governador Wilson Witzel.

Marcelo Cabeleireiro explicou que seguirá se recuperando em casa.

– Ainda não estou totalmente bem, mas espero que nas próximas semanas a minha situação se normalize. Essa é uma batalha muito dura. Mais do que nunca vou me dedicar a auxiliar a população fluminense que sofre com a pandemia e com tantos outros problemas. O meu compromisso com o povo sai fortalecido depois dessa experiência tão difícil. Só quem viveu sabe – concluiu.