Marcelo Cabeleireiro passa a manhã recebendo demandas de eleitores e autoridades

Matéria publicada em 9 de março de 2020, 22:52 horas

Barra Mansa – O deputado estadual Marcelo Cabeleireiro passou a manhã desta segunda-feira (09) em seu gabinete de Barra Mansa realizando atendimentos à população. O parlamentar recebeu mais de 50 pessoas que apresentaram demandas diversas. Foi feito um levantamento dos pedidos de sua competência para encaminhamento aos órgãos.

Entre os atendidos estava o secretário de Educação da Prefeitura de Barra Mansa, Fernando Vitorino; representantes de associações de moradores dos bairros Cajueiro, Belo Horizonte, Roselândia II e do distrito de Floriano; além de um grupo de pedagogas e membros da Rede de Agentes de Desenvolvimento do Sul Fluminense. Entre as maiores demandas: apoio junto ao DER para obras de infraestrutura em vários pontos da cidade.

O secretário Municipal de Educação solicitou ajuda do deputado para intervir junto ao governo estadual para informatização da pasta por meio do programa Conexão e aproveitou a oportunidade para pedir ajuda para construção de uma creche no bairro Colônia Santo Antônio. Marcelo Cabeleireiro garantiu que agendará uma reunião com o secretário estadual da pasta, Pedro Fernandes, para apresentar as demandas e lembrou que depende da Prefeitura a elaboração de projeto visando a implantação da creche, assim como do Colégio Militar da Região Leste. Fernando Vitorino disse que agilizará o processo junto à Secretaria Municipal de Planejamento Urbano a fim de viabilizar as construções.

Durante os atendimentos, o deputado frisou a importância de o Executivo Municipal elaborar os projetos de obras para apresentação ao Estado. “Precisamos de um projeto técnico, orçamentário e o cronograma de obras para encaminharmos demandas junto ao DER”, ressaltou Marcelo. A Associação de Moradores do Belo Horizonte, na Vista Alegre, apresentou várias solicitações como construção de ponte, infraestrutura em toda Avenida dos Pinheiros, instalação de meio-fio, coleta de água fluvial, esgoto e asfaltamento. A associação do distrito de Floriano também pediu melhorias na estrada da Vila dos Remédios e a representante do Roselândia II solicitou apoio quanto ao escoamento de água pluvial nas ruas. “Vamos oficiar a prefeitura quanto à elaboração dos projetos para que possamos solicitar o apoio do DER”, informou o deputado.

Outras demandas

Em reunião com grupo de pedagogas de Barra Mansa, Rio Claro, Piraí e Barra do Piraí foi apresentada uma preocupação da classe referente ao enquadramento dos profissionais, já que a Constituição Federal define a função para técnica e a lei federal 9.394/96, que dispõe sobre as diretrizes da Educação, enquadra os Pedagogos na carreira de Magistério. Visando integrar a legislação, a PEC 70 está tramitando na Câmara dos Deputados para reafirmar o que prevê a lei federal. No entanto, segundo as pedagogas, o Tribunal de Contas do Estado está cobrando providências dos municípios pelo acumulo de duas matrículas – o que é permitido para a carreira de magistério. As profissionais alegam que há compatibilidade de horário e solicitaram auxilio do deputado no sentido de contatar o TCE. O parlamentar disse que encaminhará um ofício detalhando a situação e pedindo que a exigência seja obstada até a votação da PEC.

Finalizando os atendimentos do dia, Marcelo recebeu integrantes da Rede de Agentes de Desenvolvimento (ADs) do Sul Fluminense que apresentaram o trabalho do grupo, integrado por servidores públicos que buscam o fortalecimento institucional dos municípios da região. Com apoio do SEBRAE, a Rede foi criada em 2018 com o intuito principal de unificar as ações e padronizar, a nível regional, os processos de abertura de empresas, garantindo a uniformidade dos procedimentos e prazos. O grupo retornará ao gabinete em breve para uma reunião com a equipe de projetos.