Marcelo Cabeleireiro pede apoio do governo estadual para minimizar impacto das chuvas

Matéria publicada em 2 de março de 2020, 17:51 horas

Sul Fluminense – O deputado estadual Marcelo Cabeleireiro, presidente da Comissão Especial do Médio Paraíba na Alerj, colocou seu gabinete à disposição dos Municípios para prestar todo apoio necessário junto aos órgãos estaduais. As chuvas que atingem o Estado do Rio de Janeiro têm causado transtornos em muitas cidades do interior e na capital.

A RJ-157, por exemplo, que liga Barra Mansa ao interior de São Paulo, encontra-se coberta por barro, gerando risco aos motoristas. Na Costa Verde, a BR 101 (Rio-Santos) e a RJ-014, em Mangaratiba, estão parcialmente interditadas com risco de novos deslizamentos de terra.

Em Barra do Piraí e Barra Mansa, a população ribeirinha segue apreensiva e o estado é de atenção junto à Defesa Civil dos municípios. “Estamos oficializando os órgãos estaduais competentes para que auxiliem as cidades do interior, a fim de que a situação seja normalizada o quanto antes”, disse Marcelo.

O parlamentar destacou ainda o projeto de construção de 400 casas populares para realocar as famílias que vivem às margens do Rio Barra Mansa. O projeto está em andamento junto ao prefeito Rodrigo Drable, que fará a cessão de um terreno ao Estado.

— No início do ano, estivemos com o vice-governador Claudio Castro em Barra Mansa e na ocasião ele reforçou esse compromisso, que foi firmado pelo governador Wilson Witzel também em visita ao município em 2019 — relembrou Marcelo.

Situação

Na Região Leste de Barra Mansa, um muro de contenção desabou no bairro Nove de Abril e alguns pontos de alagamento foram registrados do último domingo (01) nas ruas Eduardo Junqueira e Argemiro de Paula Coutinho, no Centro e na Rua A, na Vista Alegre. O Rio Barra Mansa e o Rio Bananal também chegaram a transbordar e, por isso, é importante que a população esteja atenta aos sinais e procure os pontos de apoio indicados pela Defesa Civil em caso de alerta. A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos está verificando o número de famílias afetadas e suas necessidades, visando o cadastramento em serviços sociais.

Na noite de domingo, o Rio Paraíba do Sul atingiu alta preocupante nas cidades de Volta Redonda, Barra do Piraí e Barra Mansa mas, segundo informações da Defesa Civil, hoje o nível começou a diminuir. Já em Três Rios, a prefeitura alertou para o risco de transbordamento nesta tarde de segunda-feira (02). Em Barra do Piraí, a ponte Irmãos Di Biasi chegou a ser interditada, mas o tráfego já foi liberado.