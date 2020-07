Marcelo Cabeleireiro recebe alta após internação por suspeita de Covid-19

Matéria publicada em 31 de julho de 2020, 09:05 horas

Barra Mansa – O deputado estadual Marcelo Cabeleireiro, 54 anos, acaba de receber alta médica e deixa a Santa Casa de Barra Mansa. O parlamentar, foi internado nesta quinta-feira, 30, por suspeita de Covid-19, mas passou as últimas horas bem.

De acordo com o secretário municipal de Saúde,Sérgio Gomes, o deputado, não apresenta sintomas de Covid-19. O parlamentar foi para a Santa Casa por que estava com falta de paladar. Esse sintoma, no entanto, não progrediu.

O deputado tem mantido a agenda de trabalho, durante a pandemia de Covid-19. Ele esteve em diversas cidades da região, além de cumprir agenda no Rio de Janeiro e no Hospital Regional. Marcelo Cabeleireiro cumpre o primeiro mandato como deputado estadual. Ele foi vereador em Barra Mansa.