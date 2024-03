Marcelo Cabeleireiro se filia ao União Brasil

Rio de Janeiro – O ex-deputado estadual Marcelo Cabeleireiro oficializou sua filiação ao União Brasil, na manhã desta segunda-feira (4), na sede do diretório estadual, no Rio de Janeiro. A filiação foi abonada pelo deputado estadual e também um dos vice-presidentes nacional e vice-presidente do diretório estadual do União Brasil, Márcio Canella. A assinatura contou com a presença do chefe de gabinete da presidência da Alerj Márcio Bruno.

– Hoje é um dia especial, pois estamos aqui com esse líder, o Marcelo Cabeleireiro, com quem tive a satisfação de atuar na Assembleia Legislativa. Ele assinou a filiação ao nosso partido e não tenho dúvidas que esta é a melhor opção para a cidade de Barra Mansa. Conte com o nosso apoio para caminharmos juntos. Com o governador Cláudio Castro e o presidente da Alerj, Rodrigo Bacellar, vamos fazer a diferença – destacou Canella.

Na oportunidade, Marcelo destacou que a política é fundamental para transformar a vida das pessoas para melhor. “Minha filiação reafirma meu compromisso com o povo barra-mansense”, afirmou Marcelo Cabeleireiro.

NOVOS FILIADOS

O pré-candidato a prefeito de Barra Mansa ressaltou que a campanha de filiação de novos membros ao partido não para. Marcelo Cabeleireiro disse que novos membros deverão ingressar na legenda, no município, nas próximas semanas.

“Vamos mostrar a força da União Brasil ampliando a nominata de vereadores durante a janela partidária, a partir de 7 de março”, concluiu.