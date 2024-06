Marcelo Freixo visita VR para encontro político com pré-candidato

Volta Redonda – O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, estará em Volta Redonda neste sábado (22) para um encontro político com Marcos Araújo, pré-candidato a vereador pelo PT.

“Contar com o apoio do Freixo é importantíssimo”, avalia Marcos, acrescentando que o encontro, reservado a apoiadores, será oportunidade para uma troca de experiências.

“Freixo é uma pessoa extremamente capacitada, engajada com questões sociais, que pensa a gestão pública de forma participativa. A presença dele nessa trajetória fortalece a nossa caminhada e amplia o compartilhamento de visões e projetos para o desenvolvimento de Volta Redonda”, concluiu o pré-candidato.