Marcha contra o aborto reúne manifestantes na Vila

Volta Redonda – Uma manifestação chamada de “Marcha da família, pela vida e Liberdade” protestou contra o que seus participantes consideram ser a possibilidade de descriminalização do aborto. O ato ocorreu na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda e em várias cidades da região e do Brasil.

Em Volta Redonda, embora o movimento “Vem Pra Direita” tenha participado da organização, a manifestação foi definida como apartidária. Centenas de pessoas participaram do evento e tiveram como palavra de ordem o grito “Vida, sim. Aborto, não!”.

Além do coordenador do “Vem Pra Direita”, Hermiton Moura, também participou do evento o vereador Rodrigo Furtado, que é membro da ‘Frente Parlamentar contra o Aborto e em Favor da Vida’, da qual também fazem parte os vereadores, Paulo Conrado e Halison Vitorino.

Entenda o caso

A ideia de lutar contra o aborto surgiu após a ministra Rosa Weber, presidente do STF, votar pela descriminalização da interrupção voluntária da gravidez, o aborto, nas primeiras 12 semanas de gestação. A ministra é a relatora da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 442, que começou a ser julgada em setembro. A pauta está suspensa, e prosseguirá em data ainda a ser marcada.

“O movimento de hoje é apartidário e vai muito além de discutir leis. Sou cristão, e cristão defende a vida. Nossa caminhada de hoje é um recado direto para o STF, e vamos mostrar que a população em sua imensa maioria é absolutamente contrária à covardia de ceifar uma vida no ventre de uma mãe. Como diz o grito da caminhada: Vida, sim. Aborto, não”, diz Furtado.