Márcia Cury retira pré-candidatura a prefeita de Volta Redonda

Matéria publicada em 9 de julho de 2020, 20:26 horas

PSL vai procurar novo nome para disputar a eleição majoritária na cidade; Antônio Furtado nega pretender ser candidato

O deputado federal Delegado Antonio Furtado realizou uma live, nesta quinta-feira (09/07), para anunciar a retirada da pré-candidatura de Márcia Cury à prefeitura de Volta Redonda. Em nota, o partido explicou que o adiamento das eleições municipais para novembro deu mais segurança para os pré-candidatos e partidos tomarem decisões ou fazer mudanças nos nomes apresentados.

– Tenho um carinho muito grande por Volta Redonda. Há dez anos, quando assumi como delegado titular da 93DP, começou a minha história de cuidado e dedicação aos Volta-redondenses. Agradecemos o empenho da Márcia, lamentamos sua decisão, mas a respeitamos. Entendo que, mesmo preparada para o cargo, possui obrigações pessoais que a impediriam de ter uma dedicação integral para os assuntos que envolvem a administração pública e as pessoas de Volta Redonda – anunciou o parlamentar. Através de sua assessoria de Imprensa, Furtado disse que, em princípio, mantém a posição de não ser candidato.

Márcia Cury, que também participou da live, aproveitou para reafirmar sua preocupação com a saúde, as causas sociais e as pessoas de Volta Redonda, por quem continuará se dedicando.

– Os últimos dias foram de extrema reflexão, onde revi decisões, planejamentos, prioridades, e acabei decidindo retirar minha pré-candidatura a prefeita de Volta Redonda. Foi uma decisão difícil, porém, necessária. O próximo prefeito ou prefeita terá que se dedicar ao futuro da cidade com exclusividade e tempo integral. Apesar de me sentir preparada para o cargo, não terei a dedicação em tempo integral necessária – explicou Márcia.

A preocupação com a cidade e a continuidade do projeto para uma Volta Redonda melhor, com mais qualidade de vida e que resgate o orgulho e a alegria da população, também foi destacado pelo deputado.

– Neste momento, estamos avaliando as necessidades da cidade e buscaremos um novo pré-candidato do PSL ou, então, apoiaremos o projeto de outro Partido. Só um valor é inegociável: o bem estar e a qualidade de vida dos volta-redondenses! Nosso projeto para termos uma Volta Redonda melhor continua – concluiu.