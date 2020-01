Marcos Júnior destaca carinho pelo Bangu antes de reencontro pela estreia do Carioca

Matéria publicada em 16 de janeiro de 2020, 17:15 horas

Rio de Janeiro – O meia Marcos Júnior chegou ao Vasco em abril de 2019 após ter se destacado pelo Bangu na disputa do Campeonato Carioca. Iniciando a temporada 2020 pelo Cruzmaltino, o jogador vai reencontrar o antigo clube logo na estreia do Estadual, neste domingo (19), às 16h, em São Januário. Em bate-papo com o Site Oficial, Marcos Júnior falou sobre o carinho que tem com o Alvirrubro.

– O Bangu representa muito. É o clube que me revelou para o futebol profissional. Foi lá que fiz dois dos melhores inícios de ano da minha carreira. Sou muito grato por todos que lá passaram e estão até hoje e me ajudaram a estar onde estou hoje. Minha gratidão pelo Bangu e o significado desse clube vai ficar sempre no meu coração e na minha memória – explicou o agora vascaíno, antes de falar sobre como foi a negociação para acertar com o Gigante:

– Minha aproximação com o Vasco acredito que tenha sido depois daquele jogo em que eu marquei um gol e o Bangu venceu em São Januário e garantiu a classificação para às semifinais. Aconteceu de enfrentarmos o Vasco mais duas vezes e acabou acontecendo uma aproximação, até porque fiz boas partidas, um bom campeonato e os clubes conversaram, junto com meu empresário. Acho que fui o último a saber do acerto.

Na época em que contratou Marcos Júnior, o Vasco também acertou com outro destaque do Bangu naquele Carioca: o atacante Jairinho, que acabou sendo emprestado ao Atlético-GO e retornou ao Bangu no início deste ano. O meia vascaíno disse que eles são amigos, mas ressaltou que isso fica apenas fora de campo.

– Eu cheguei junto com o Jairinho. Ele não continuou, está lá de novo. Vai ser legal enfrentar ele. Além de ser um companheiro de trabalho, se tornou um amigo pessoal. O que eu posso dizer é boa sorte e que ele possa fazer mais um ótimo Campeonato Carioca. Mas também vou dizer para ele tomar cuidado e esse ano não tem jeito, vai dar Vasco – disse o vascaíno, antes de finalizar falando sobre a relação de carinho com os profissionais da ex-clube:

– Tenho muitos amigos no Bangu. Uma galera do ano passado ficou, além da diretoria, roupeiros, vai ser legal reencontrar eles. As lembranças que tenho de Moça Bonita são boas. É o estádio que a gente gostava de jogar, o lugar que a gente gostava de estar até pela aproximação com a torcida do Bangu, que apoia bastante o time. São boas lembranças, que ficarão marcadas pra sempre na minha carreira.