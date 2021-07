Matéria publicada em 21 de julho de 2021, 13:24 horas

Itatiaia- A prefeitura de Itatiaia através do setor de imunização realizará no próximo dia 27(terça-feira), um dia de vacinação contra a Covid-19, no posto de saúde de Maromba, voltado apenas para os moradores da localidade.

De acordo com a prefeitura, a imunização será realizada das 9h às 15h e contemplará moradores acima de 18 anos.

Para receber a dose, é preciso apresentar comprovante de residência, CPF, Cartão Nacional SUS e documento de identidade.

A ação não vai alterar a vacinação por idade, na Policlínica Municipal, no Centro da cidade.

– Separamos essa data para atender todos os moradores da região de Maromba e Maringá, pois muitos não têm disponibilidade para vir até a área central do município. Estamos avançando muito na campanha de imunização contra a Covid-19. Nossa equipe trabalha com muita seriedade e até o momento, já temos 63% do público vacinável imunizado com a primeira dose da vacina – explicou o secretário de Saúde, Leandro de Oliveira.