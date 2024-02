Marinha do Brasil vai auxiliar entrega de donativos em Barra do Piraí

Barra do Piraí – A prefeitura informou neste sábado (24) que oficiais da Marinha do Brasil estiveram no hospital da Santa Casa para receber parte dos donativos que estão sendo encaminhados para a população atingida pelas fortes chuvas no município. A ideia é aprimar a logística junto às secretarias de Assistência Social e de Defesa Civil.

De acordo com o secretário interino de Saúde, Dione Caruzo, a operação teve início logo após o descarregamento de uma quantidade alta de água potável e material de limpeza, oferecida por um supermercado da cidade. Segundo Dione, que foi nomeado pelo prefeito Mario Esteves porta-voz durante a aplicação do Gabinete de Crise, essas doações estão sendo importantes para diminuir o sofrimento dos desalojados.

“O coração das pessoas está sendo mais do que generoso; a gente vê o envolvimento dos barrenses. Isso tudo serve para mostrar a importância da solidariedade a estes atingidos pelas chuvas. Só sabe o que realmente estão passando quem, de fato, está sentindo com a perda de materiais e vidas. E a Prefeitura de Barra do Piraí dará total suporte neste sentido”, frisou Dione Caruzo.

O prefeito Mario Esteves emitiu um comunicado agradecendo aos envolvidos nestas ações. “Temos parceiros, amigos e pessoas solidárias. E a gente vê essa corrente sendo aplicada aos que mais necessitam. A população barrense só tem a agradecer. Todas as secretarias estão envolvidas neste processo de reconstrução de Barra do Piraí “, concluiu.