Marinha realiza cerimônia de Troca de Comando da Agência da Capitania dos Portos em Paraty - Diário do Vale

5 de janeiro de 2023

Prefeito Luciano Vidal e secretário municipal de Segurança Pública, coronel Cardoso, estiveram presentes

Paraty – A Marinha do Brasil realizou às 11h desta quinta-feira (5), a cerimônia de Troca de Comando da Agência da Capitania dos Portos, em Paraty. O evento aconteceu no Cinema da Praça, no Centro Histórico. Quem assume o cargo do capitão, tendente Arnaldo Amirato Dias, é o capitão, tenente Aldo Teixeira Bias.

