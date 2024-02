Mário Esteves agradece doações feitas para afetados pelas chuvas 

Barra do Piraí – O Prefeito de Barra do Piraí, Mário Esteves, por meio das suas redes sociais agradeceu, neste sábado (24), a todas as pessoas que fizeram doações de materiais de higiene, água e alimentos para as famílias afetadas pelas chuvas na cidade na última semana.

Mário também agradeceu ao Exército, Marinha do Brasil e ao Secretário Estadual de Transportes, Washington Reis, pela ajuda e liberação das estradas, que dão acesso à cidade.

O gestor finalizou o comunicado afirmando que o governo municipal segue trabalhando para reconstruir a cidade e ajudar as pessoas que necessitarem.