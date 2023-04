Mario Esteves antecipa aluguel social para moradores do Lago Azul

Matéria publicada em 20 de abril de 2023, 10:06 horas

Prefeito também irá acionar, na Justiça, a concessionária K-Infra por alagamentos em comunidade às margens da BR-393

Barra do Piraí – Enquanto o Governo do Estado dá andamento nas tratativas burocráticas, o prefeito Mario Esteves (Pros) decidiu, nesta quinta-feira (20), antecipar o pagamento do aluguel social para moradores do Lago Azul, afetados pela inundação ocorrida em janeiro deste ano. Esteves usará recursos próprios do tesouro municipal, ao mesmo tempo em que vai aguardar os recursos do Governo do Estado e acionar a K-Infra judicialmente, no sentido de ressarcir os cofres públicos.

No último dia 6 de janeiro, uma obra feita pela pela K-Infra, concessionária responsável pelo trecho da BR-393 que passa por Barra do Piraí, somada a uma chuva forte, resultou na inundação de diversas casas no Lago Azul. Com o incidente, 23 moradores tiveram suas casas afetadas, necessitando receber o benefício do aluguel social para garantir o direito à moradia.

Apesar da atuação do Governo do Estado para contemplar as famílias afetadas, Mario Esteves determinou à Secretaria Municipal de Assistência Social que faça o pagamento do programa, garantindo, assim, o direito das pessoas. “A prefeitura vai assumir esse compromisso, com recursos próprios, neste primeiro momento, enquanto aguardamos a tramitação junto ao Governo do Estado. Mas, não deixaremos de cobrar a K-Infra na justiça, pois, além de ser a responsável pelo problema, a empresa sequer atuou, na época, para drenar a água empossada no bairro. Fomos nós, do governo municipal, que conseguimos a bomba pra fazer o serviço, e acompanhamos as famílias desde o primeiro momento”, esclareceu o prefeito.