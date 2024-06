Mário Esteves anuncia Lexa como atração em Parada da Diversidade: “Selamos a paz”

Barra do Piraí – O prefeito Mário Esteves anunciou, na tarde desta quarta-feira (12), a cantora Lexa como atração para Parada da Diversidade do Sul Fluminense, evento em homenagem à população LGBTQIAPN+, que acontecerá neste domingo (16), em Barra do Piraí. Em fevereiro deste ano, o político acusou a cantora de realizar pela metade o show contratado pela prefeitura e gerou polêmica na internet.

Pelas redes sociais, Esteves anunciou que a funkeira será a principal atração da parada LGBTQIAPN+, que acontecerá em homenagem ao Mês do Orgulho. Nesta tarde, o prefeito publicou um vídeo de Lexa anunciando a nova passagem pela cidade e declarou a paz entre ambas as partes.

“O acordo que fizemos foi o de ela retornar ao município, sem cobrar nenhum centavo a mais por isso. Em momentos como esse é que se reconhece a grandeza de uma artista, e ela demonstrou extrema humildade em reconhecer que precisava voltar a Barra do Piraí, para fazer um show do quilate que uma cantora profissional como ela tem condições de proporcionar ao público”, disse.

Confira a declaração na íntegra:

A briga

No dia 14 de fevereiro deste ano, Mário Esteves publicou uma nota de repúdio em suas redes sociais, afirmando que o show da cantora, atração do carnaval da cidade, não teria durado tempo o suficiente e que tudo foi realizado às pressas, sendo o show “mais rápido da história de Barra do Piraí”. Lexa, também através das redes sociais, se manifestou contando sua versão do ocorrido.

“Gente, fiz um show lindo em Barra do Piraí. Mesmo com toda a correria, cheguei lá 30 minutos antes. Pena que me entregaram um palco com 50 minutos de atraso. Eu cheguei lá às 22h30”, publicou.

O prefeito, então, afirmou que processaria a funkeira e o caso estava sem resolução, até o presente momento.