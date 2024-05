Mario Esteves anuncia Mutirão de Cirurgias, em Barra do Piraí

Barra do Piraí – O prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, anunciou nesta sexta-feira que a cidade irá promover um mutirão de cirurgias na cidade. O anúncio foi feito por meio das redes sociais do chefe executivo.

O mutirão incluir diversas áreas médicas, sendo elas: urologia, hérnia, e cirurgias de cabeça e pescoço, entre outras. De acordo com o prefeito, as ações de saúde incluem também um foco especial em cirurgias de catarata, nas quais a cidade já realizou 3.365 procedimentos.

Em declaração, Mario Esteves afirmou: “Vamos iniciar o maior mutirão de cirurgias da história de Barra do Piraí. Conseguimos um milhão de reais em Brasília, e o dinheiro já está na conta da prefeitura para contratualizar com os hospitais da cidade. Serão pelo menos 365 cirurgias, que anteriormente vinham sendo feitas, mas não com a velocidade que estas serão realizadas”, declarou Mario em suas redes sociais.

A expectativa é de que a ação traga melhorias significativas para a saúde pública na cidade.