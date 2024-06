Mário Esteves anuncia nova licitação do transporte público em Barra do Piraí

Barra do Piraí – Em um anúncio feito na noite desta segunda-feira (3), o prefeito de Barra do Piraí, Mário Esteves, disse que a cidade passará por uma nova licitação para o serviço de transporte público. O edital será publicado nos próximos dias, após tentativas – sem sucesso – de salvar as empresas que atualmente prestam o serviço na cidade.

“A partir de hoje, a vida das pessoas, que sempre foi minha prioridade, vai mudar. A população da minha cidade não só terá ônibus novos, mas também com ar-condicionado e horários garantidos de hora em hora, controlados rigorosamente por um aplicativo”, afirmou Esteves.

As empresas que atualmente operam no município são a Viação Expresso, Barra do Piraí, Nossa Senhora Aparecida e Santa Edwiges. Com a nova licitação, de acordo com o governo municipal, a expectativa é que haja veículos mais modernos, equipados com ar-condicionado, e um sistema de controle de horários por meio de aplicativo, assegurando que os ônibus cumpram seus horários rigorosamente.

O prefeito Mário Esteves também expressou um pedido de desculpas à população pelo término do contrato com as empresas atuais: “Gostaria de aproveitar esta oportunidade para pedir desculpas à população. Fizemos de todo o possível para salvar as empresas, mas infelizmente não foi possível: rescindimos o contrato hoje e publicaremos nos próximos dias a nova licitação”.