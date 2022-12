Mario Esteves assina convênio com a UNIFAA - Diário do Vale

Matéria publicada em 19 de dezembro de 2022, 13:05 horas

O prefeito Mario Esteves assinou o documento que firma o Contrato Organizativo de Ação Pública de Ensino-Saúde (COAPES) com o Centro Universitário de Valença (UNIFAA). A cerimônia aconteceu em seu gabinete, na última sexta-feira, dia 16.

O COAPES tem como objetivo qualificar a relação de ensino/serviço. Com isso, agora, no município, através da pactuação entre a instituição de ensino e as equipes de gestores da área da saúde municipal, os alunos da UNIFAA poderão atuar nos setores da saúde de Barra do Piraí, que incluem as Unidades Básicas de Saúde (UBS), Estratégias de Saúde da Família (ESF) entre outras.

Para o secretário de Saúde interino, Dione Caruso, a integração entre a instituição e as redes municipais de saúde irá gerar frutos valiosos. “A união entre os alunos do Centro Universitário e o município trará uma plenitude para a saúde de Barra do Piraí. Eu costumo dizer que a saúde tem dois pilares fundamentais: os hospitais e a saúde primária, o prefeito Mario Esteves investiu nessas áreas e, agora, com o convênio, espero somente sucesso e prosperidade para a saúde da cidade. É um verdadeiro presente para Barra do Piraí”, esclarece o secretário.

Já o presidente da Fundação Educacional Dom André Arcoverde (UNIFAA), Antônio Carlos Arbex, abordou a parceria e como a confiança e o apoio da prefeitura de Barra do Piraí foram essenciais para que ela se concretizasse. “A nossa instituição vem se preparando para momentos como esse em que podemos expandir o nosso trabalho e trazer a nossa qualidade. Mas, cabe dizer, que tudo isso só faz sentido quando encontramos governos com visão e que depositam confiança em nós, algo que Barra do Piraí fez de maneira exemplar”, expõe o presidente.

O prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, falou sobre como a prefeitura fará o possível para ser uma verdadeira parceira para a universidade e como a população barrense só tem a ganhar com o novo convênio. “Nessas últimas semanas tivemos ótimas notícias para a cidade. Anunciamos obras, tivemos a inauguração do novo polo e, agora, damos um novo passo com esse convênio. Eu queria agradecer a UNIFAA pela confiança. Posso garantir que o Centro Universitário de Valença terá um parceiro sem igual e que, além disso, ele contribuirá muito para nossas unidades de saúde primária. Tenho certeza que essa parceria será de longo prazo”, finaliza o chefe do Executivo.