Mario Esteves comemora resultados do carnaval de Barra do Piraí - Diário do Vale

Mario Esteves comemora resultados do carnaval de Barra do Piraí

Matéria publicada em 24 de fevereiro de 2023, 18:03 horas

Barra do Piraí – A edição deste carnaval na cidade de Barra do Piraí foi marcada por sete dias de festividade de muita folia na cidade. A cidade teve a apresentação do bloco BadoPi Folia e suas variações (Rock Folia, CaliFolia e o Vargem Alegre Folia), que contaram com a presença de milhares de foliões nas ruas. A programação foi feita inteiramente pela Secretaria de Turismo e Cultura.

“A festa foi linda. Barra do Piraí é um local onde a população curte muito esse tipo de festa. Nosso carnaval trouxe o samba, o pagode, o pop, o funk e o rock, assim agradando a todos os públicos”, comenta o secretário de Turismo e Cultura, Jair Ferreira Borges, completando que “o intuito é sempre realizar festas com grandes shows e muita diversão”.

O secretário ainda comentou sobre as possibilidades que o avanço turístico traz para a cidade. “O carnaval é uma festa que teve diversos pontos positivos em Barra do Piraí. Além da alegria que essa época traz a todos os foliões, esse festejo também agrega ao comércio local. Toda a movimentação que acontece no município e nos distritos, nessa data, gera lucro para o comércio local, a rede hoteleira, os donos de barraquinhas e ambulantes. Todos são beneficiados pela festa que traz turistas ao local e leva a população às ruas”, pontuou o secretário.

O prefeito Mario Esteves também fez apontamentos sobre os dias de folia. “O carnaval é uma festa super animada e conseguimos fazer um grande evento na cidade. O BadoPi Folia levou o pessoal para as ruas em todos os dias de evento, tanto no pré-carnaval quanto no feriado. Nos distritos a alegria foi a mesma, com vários blocos e bandas em Califórnia, Vargem Alegre e Ipiabas. Toda essa agitação é contagiante e os benefícios vão além disso, pois temos toda a movimentação comercial que também beneficia os comerciantes e ambulantes”, comentou o prefeito.