Mario Esteves decreta academias como serviços essenciais em Barra do Piraí

Matéria publicada em 3 de janeiro de 2021, 19:15 horas

Barra do Piraí – O prefeito Mario Esteves assinou um boletim municipal no dia 30 de dezembro decretando que academias de esportes são consideradas serviços essenciais, em Barra do Piraí.

De acordo com o prefeito, a medida foi tomada a partir da divulgação de “estudos recentes”, que apontam que a prevalência de hospitalização pela doença foi menor entre os voluntários considerados “suficientemente ativos”. Ao todo, a pesquisa foi feita online com 938 brasileiros que contraíram o Covid-19, e que praticavam, ao menos, entre 75 a 150 minutos de atividades físicas de alta intensidade ou aeróbicas, respectivamente.

O prefeito Mario Esteves explicou nas redes sociais que tomou a decisão após ser orientado por pesquisas como essa e pelos “já largamente comprovados benefícios da atividade física à saúde”.

– A partir daí que tomamos a decisão de incluir as academias entre as atividades essenciais, através de um decreto que assinei, válido para as medidas restritivas de combate à pandemia em nossa cidade. Poucas práticas regulares são tão benéficas à saúde e ao bem-estar quanto a atividade física – explicou.

Mesmo com o Decreto Municipal, Mario Esteves explica que o documento não é “cheque em branco” para as academias, cujos donos têm a obrigação, por força de decreto, de manter todas as medidas de responsabilidade e higienização, bem como a limitação do número de pessoas, entre outras.