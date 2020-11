Mário Esteves é reeleito em Barra do Piraí

Matéria publicada em 15 de novembro de 2020, 23:20 horas

Prefeito foi reeleito com 21.424 votos

Barra do Piraí – Com 100% das urnas apuradas, o candidato pelo Republicanos, Mário Esteves, está reeleito em Barra do Piraí, com 21.424 votos, o que corresponde a 47,15% dos votos válidos apurado. Ao todo, foram validados 45.441 (90,08%), num total de 50.443 votos.

O prefeito reeleito votou às 10 horas da manhã, no clube Itapoã e acompanhou a apuração de sua casa, no bairro Vila Suíça, na companhia de familiares. Momentos antes da votação, ele fez um desabafo. ”Foi uma campanha limpa, em todas as formas. Não agredimos ninguém e mostremos nossa proposta de governo. O voto é a consequência de todo o trabalho”, disse.

Campanha Durante a campanha, o prefeito reeleito chegou a participar de cultos nas igrejas Nova e Projeto Vida ao lado do vice, também candidato, João Camerano. Na ocasião, Mario Esteves mencionou as dificuldades receberam as bênçãos de Deus por intermédio dos pastores, que os convidaram para o rito religioso. Mario Esteves comentou que aceitar o convite ratifica.