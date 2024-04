Mario Esteves entrega reforma do bairro Coimbra

Barra do Piraí – A prefeitura de Barra do Piraí entregou as obras de revitalização da Rua Jaime Guimarães Arruda, no bairro Coimbra. O local recebeu obras de pavimentação do asfalto, a rede de esgoto e drenagem. Além disso, um muro de contenção e grades de proteção foram construídos para oferecer mais segurança aos moradores. A entrega aconteceu no último sábado (6).

“Sabemos que a cidade é cercada por morros e encostas, e por isso, trabalhamos pesado na construção dos muros de contenção. Já fizemos muitos, mas temos consciência de que é necessário avançar mais e esse é o caminho que seguiremos”, afirmou o prefeito Mario Esteves.

O prefeito ainda ressaltou a dedicação dos profissionais envolvidos nesse trabalho. “A colaboração e o envolvimento de todos foram fundamentais para tornar esse projeto realidade. Estamos comprometidos em continuar trabalhando juntos para construir um futuro melhor e mais próspero para todos os habitantes de Barra do Piraí”, enfatizou.